V Knjižnico prihodnosti tudi delo vietnamsko-ameriškega avtorja Oceana Vuonga

Oslo, 24. avgusta - Vietnamsko-ameriški pisatelj in pesnik Ocean Vuong je bil izbran kot naslednji avtor, ki bo svoje literarno delo prispeval v Knjižnico prihodnosti. Projekt so na Norveškem zagnali leta 2014, glavna ideja pa je, da avtor delo, katerega vsebino pozna zgolj on, do leta 2114 zakoplje v gozd, da bi ga tedaj natisnili, navaja The Guardian.