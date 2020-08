Okužbo z novim koronavirusom v sredo potrdili v 22 občinah

Ljubljana, 20. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v sredo potrdili v 22 občinah. Največ na novo potrjenih okužb, deset, je bilo v Ljubljani. V Celju in Tržiču so potrdili po štiri nove okužbe, v Črnomlju, Šentjurju in Ilirski Bistrici po tri, v ostalih občinah po eno. Med njimi sta tudi občini Ankaran in Miren-Kostanjevica, kjer so zabeležili prvi okužbi doslej.