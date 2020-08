V Velenju se začenja festival mladih kultur Kunigunda

Velenje, 21. avgusta - Pod sloganom Zdrava pamet, odprto srce se danes v Velenju začenja 23. festival mladih kultur Kunigunda. Do 29. avgusta v mestu napovedujejo koncerte in razstave, performans, filmski večer, okroglo mizo, delavnice in druženja ob urbanih športih. V sklopu festivala med drugim odpirajo zeleno točko, kjer bo možno posvojiti rastline.