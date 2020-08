Pri Sotheby's fotografije šestih sodobnih umetnikov v njihovih studiih

New York, 21. avgusta - Pri avkcijski hiši Sotheby's ponujajo fotografije vodilnih sodobnih umetnikov pri delu v njihovih studiih, ki jih je posnel ameriški umetnik samouk in fotograf Aubrey Mayer. Uspel si je pridobiti izjemno zaupanje umetnikov in dostop v njihove studie ter posneti fotografije, ki gledalcu ponujajo vpogled v ozadje njihovih ustvarjalnih procesov.