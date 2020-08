SBI TOP se znižuje

Ljubljana, 20. avgusta - Na Ljubljanski borzi se je indeks SBI TOP danes do 11.30 znižal za 0,17 odstotka. V prvi kotaciji so se cenile ali stagnirale vse delnice z izjemo delnic Save Re in NLB. Zavarovalna skupina Sava je danes objavila, da je v prvem letošnjem polletju poslovne prihodke povečala za 16,6 odstotka, čisti dobiček pa za 42,5 odstotka.