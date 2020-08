Na glavni prometnici skozi Kranj danes dve uri ne bodo delovali semaforji

Kranj, 20. avgusta - Zaradi vzdrževalnih del danes predvidoma med 12. in 14. uro ne bodo delovali semaforji na glavni prometnici skozi Kranj med Kokrškim mostom in vodovodnim stolpom, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Ob nedelovanju semaforjev veljajo prometni znaki, opozarjajo policisti. Če promet ureja policist, pa je potrebno upoštevati njegove odredbe.