Domačini pri rabi Soče pričakujejo prilagajanje Hidroelektrarne Solkan

Nova Gorica, 20. avgusta - Novogoriška občina je v sredo gostila sestanek, ki so se ga udeležili uporabniki Soče: občani, vključno s Krajevno skupnostjo Solkan, organizacije in društva. Udeleženci ne želijo, da bi se domačini in obiskovalci pri rabi Soče še dodatno podrejali interesom obratovanja Hidroelektrarne Solkan, temveč pričakujejo obratno, so sporočili iz občine.