Program MOST v podporo glasbi z Balkana

Novi Sad, 21. avgusta - V polnem zagonu je projekt MOST - The Bridge for Balkan Music za razvoj glasbene industrije na Balkanu ter mednarodno promocijo glasbenikov iz regije. Projekt, podprt s sredstvi Ustvarjalne Evrope, je namenjen izvajalcem, organizatorjem festivalov, glasbenim profesionalcem in urbanim kreativcem, povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.