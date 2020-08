Zadnja neznanka: PSG prvič ali Bayern šestič?

pripravil Aljoša Žvirc

Lizbona, 21. avgusta - V velikem finalu zaradi pandemije koronavirusa spremenjene različice nogometne lige prvakov se bosta pomerila francoski in nemški prvak, Paris Saint-Germain in Bayern München. Kluba, ki že vrsto let nimata prave konkurence v domačih prvenstvih, hrepenita predvsem po uspehih med evropsko elito, ki prinaša obračune z najboljšimi nogometaši sveta.