Ruska upokojenka vstala od mrtvih

Moskva, 20. avgusta - Ruska upokojenka je po noči v mrtvašnici, medtem ko so že stekle priprave na njen pogreb, "vstala od mrtvih", te dni poročajo ruski in drugi tuji mediji. Srečnica - ali nesrečnica, kakor se vzame - je sicer pet dni kasneje nato vendarle umrla, tokrat zares, poročajo ruski in drugi tuji mediji.