Prometna napoved do 27. avgusta

Ljubljana, 20. avgusta - V petek, soboto in nedeljo je pričakovana visoka gostota prometa na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Na mejnih prehodih s sosednjimi državami zaradi covid situacije ostaja nadzor prometa in potnikov na kontrolnih točkah, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.