S Festivalom Lent bo mariborski Glavni trg zasijal v novi luči

Maribor, 21. avgusta - V Mariboru se danes začenja Festival Lent, ki letos zaradi spremenjenih okoliščin zaključuje poletne počitnice in ima le manjša prizorišča. Priložnost bodo izkoristili za obeležitev zaključka obnove Glavnega trga in Koroške ceste v središču mesta. Prvi prižig novih luči in vklop novih talnih fontan je predviden ob 21. uri.