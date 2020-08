Nemčija z največ novimi okužbami s koronavirusom od konca aprila

Berlin, 20. avgusta - V Nemčiji so v minulih 24 urah potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom od konca aprila, so davi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili z inštituta Roberta Kocha (RKI). V sredo so namreč potrdili 1707 okužb, kar je največ po 26. aprilu, ko jih je bilo v enem dnevu 1737.