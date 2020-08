Azijske borze z negativnim predznakom

Tokio, 20. avgusta - Azijske borze so se danes obarvale rdeče in s tem sledile trendu, ki so ga v sredo postavile newyorške borze. Vlagatelje je v slabo voljo spravila previdnost ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) glede obetov za okrevanje ameriškega gospodarstva. Skrbi jih tudi nadaljnje širjenje okužb z novim koronavirusom.