V drugem krogu Tampa, Boston in Colorado, prvaki v škripcih

Toronto/Edmonton, 20. avgusta - V severnoameriški hokejski ligi NBA so v drugi krog končnice napredovali Tampa Bay Lightning, Boston Bruins in Colorado Avalanche. Do prednosti 3:2 v seriji so proti lanskim prvakom St. Louis Blues prišli Vancouver Canucks, medtem ko so v igri za napredovanje ostali Montreal Canadiens z zmago proti Philadelphia Flyers.