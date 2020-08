Kalifornija znova v ognju

Sacramento, 20. avgusta - Kalifornijski gasilci se znova borijo proti množici požarov v naravi, ki so večinoma izbruhnili zaradi strel, vroč veter pa jih širi naokrog. Najhuje je na severu države, doslej so našteli 367 požarov v naravi, od tega 23 večjih. V 72 urah do srede je v Kaliforniji udarilo 11.000 strel.