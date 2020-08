Z vesoljsko tehnologijo odkrili nove kolonije cesarskih pingvinov

Ljubljana, 22. avgusta - Na Antarktiki je skoraj 20 odstotkov več kolonij cesarskih pingvinov, kot so strokovnjaki domnevali doslej. Strokovnjaki iz ustanove British Antarctic Survey (BAS) so natančno analizirali satelitske podatke iz vesoljskega programa Sentinel 2 in odkrili kar 11 novih kolonij, so sporočili iz Evropske vesoljske agencije (ESA).