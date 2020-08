Newyorške borze trgovanje zaključile v rdečem

New York, 19. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje po torkovem dokaj uspešnem dnevu sklenili v rdečem. V ameriški centralni banki Federal reserve so namreč ocenili, da bo ameriško gospodarstvo verjetno potrebovalo še več pomoči v boju proti covidu-19, pot do okrevanja pa bo odvisna tudi od zajezitve virusa, poročajo borzni analitiki.