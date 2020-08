Lizbona, 19. avgusta - Nogometaši münchenskega Bayerna in pariškega PSG so finalisti letošnje izvedbe lige prvakov. Parižani so v prvem polfinalu v torek premagali Leipzig s 3:0 (2:0), danes so se jim z uspehom na drugem polfinalu na zaključnem turnirju v Lizboni pridružili še Bavarci, ki so Lyon premagali s 3:0 (2:0). Finale bo 23. avgusta v Lizboni.