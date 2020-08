Veletrgovini Target in Lowe's z rekordnimi četrtletnimi prihodki

New York, 19. avgusta - Ameriški veletrgovini Target in Lowe's sta v sredo poročali o rekordnih prihodkih in dobičku v minulem drugem četrtletju letošnjega leta, kar je preseglo tudi najbolj optimistične napovedi analitikov Wall Streeta. Skupaj z Walmartom in nekaterimi drugimi podobnimi sta dobro preživeli pandemijo koronavirusa.