Greta Thunberg pred srečanjem z Merklovo kritična do neodločnih politikov

London, 19. avgusta - Podnebna aktivistka Greta Thunberg je bila v prispevku za britanski Guardian kritična do "neodločnosti" evropskih politikov. Poudarila je, da so politiki polni velikih besed, vendar "podnebne in ekološke krize niso niti enkrat obravnavali kot krize". V četrtek naj bi se sicer Thunbergova v Berlinu srečala z nemško kanclerko Angelo Merkel.