V Srbiji 158 novih okužb s koronavirusom, razmere se stabilizirajo

Beograd/Skopje/Priština, 19. avgusta - V Srbiji so v zadnjih 24 urah ob 10.571 testiranjih potrdili 158 novih okužb s koronavirusom in tri smrtne žrtve covida-19. Krizni štab srbske vlade je ocenil, da se razmere stabilizirajo in umirjajo. V Severni Makedoniji so zabeležili 108 novih okužb in dve smrtni žrtvi, na Kosovu pa 162 okuženih in devet mrtvih.