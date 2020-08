Mednarodna skupnost krepi pritisk na prevratnike v Maliju

Johannesburg/Bruselj/Washington, 19. avgusta - Mednarodna skupnost je danes od vojakov, ki so v torek izvedli vojaški udar v Maliju, zahtevala takojšnjo izpustitev vseh vladnih predstavnikov, tudi predsednika države in premierja, ki so jih zajeli. Afriška unija, Evropska unija in ZDA so ob tem obsodili prevrat in pozvali k vnovični vzpostavitvi ustavnega reda v državi.