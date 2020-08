Popolna zapora na slemenski cesti v Hrvatinih

Ljubljana, 19. avgusta - Na slemenski cesti v Hrvatinih zaradi obnove in izgradnje kanalizacije na odseku med krožiščem v Hrvatinih in krožiščem v Kolombanu trenutno velja popolna zapora. Obvoz je možen skozi Ankaran. Cesta bo predvidoma zaprta do torka, 25. avgusta, so sporočili s koprske mestne občine.