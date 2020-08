Norveška izgnala ruskega diplomata

Oslo, 19. avgusta - Norveška je danes izgnala ruskega diplomata ter mu dala do konca tedna čas, da zapusti državo. Za to so se v Oslu odločili po nedavni aretaciji Norvežana, ki ga sumijo, da je vohunil za Rusijo in je priznal, da je omenjenemu diplomatu, zaposlenem na ruskem veleposlaništvu na Norveškem, prenašal zaupne informacije, poročajo tuje tiskovne agencije.