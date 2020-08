V najbolj vročih predelih Zemlje domuje praoblika raka

Stuttgart, 23. avgusta - V enem najbolj vročih predelov na svetu, iranski slani puščavi Lut, so znanstveniki iz naravoslovnega muzeja v Stuttgartu odkrili živečo novo vrsto raka. Tega, ki spominja na rake iz prazgodovine, so poimenovali po iranskem biologu in naravovarstveniku Hadiju Fahimiju (Phallocryptus fahimii), ki je leta 2016 izgubil življenje v letalski nesreči.