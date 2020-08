V velenjskem Vzorčnem mestu tudi soba pobega

Velenje, 23. avgusta - Vzorčno mesto, ki so ga v Velenju odprli februarja 2018 in ki obiskovalcem ponuja možnost raziskovanja, ustvarjanja in širjena obzorij, je svojo ponudbo dopolnilo še z avtorsko sobo pobega. Poleg tega načrtuje nove projekte, še naprej pa vabi tudi na ogled postavitve, namenjene promociji deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti.