Beroš: Zaostritev ukrepov držav za turiste s Hrvaške politični pritisk, a legitimen

Zagreb, 19. avgusta - Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je danes ocenil, da gre pri zaostritvi ukrepov nekaterih držav do svojih državljanov, ko se vračajo s Hrvaške, za politični pritisk in željo, da se vzpostavi nadzor nad epidemiološkimi razmerami pred novim šolskim letom in jesenjo, kar je legitimno.