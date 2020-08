Solinarji letošnjo sezono opisujejo kot katastrofalno

Seča, 22. avgusta - Vreme tudi letos močno nagaja solinarjem. Pogosti močni nalivi so nekajkrat uničili njihov predhodni trud, posledično je bera slaba. Doslej so solinarji v Sečoveljskih solinah pridelali le od 350 do 400 ton soli, kar je desetina povprečnega pridelka. "Sezona je katastrofalna," je za STA razmere opisal vodja pridelave soli v družbi Soline Dario Sau.