Posledice nesreče z nepravilno pritrjenim pohištvom v avtomobilu so lahko tudi usodne

Ljubljana, 23. avgusta - Če je pohištvo v avtomobilu nepravilno pritrjeno in pride do nesreče, so lahko posledice hude, celo usodne, je pokazal test prevoza pohištva, ki ga je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi izvedla Avto-moto zveza Slovenije (AMZS). V zvezi zato opozarjajo na pomen pravilne razporeditve in pritrditve pohištva in gospodinjskih predmetov.