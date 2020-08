Z aplikacijo Girocarshare do najema sosedovega vozila

Ljubljana, 19. avgusta - Razvijalci so na trg poslali aplikacijo Girocarshare, prvo slovensko aplikacijo, ki omogoča deljenje vozil. Aplikacija povezuje tiste, ki bi svoje vozilo radi oddali in s tem zaslužili, ter tiste, ki vozilo potrebujejo le občasno in bi ga radi najeli. S pomočjo delitvene ekonomije bodo uporabniki morda tako lahko najeli tudi sosedov avtomobil.