Selektor določil seznam za EP v kolesarstvu

Ljubljana, 19. avgusta - V Plouayju v Franciji bo med 24. in 28. avgustom evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Vodja odprave in selektor reprezentance do 23 let Martin Hvastija bo na pot odpeljal 29 kolesarjev in kolesark. Najbolj zveneče ime bo član poklicnega moštva Bahrain McLaren Jan Tratnik, ki bo prvi dan prvenstva nastopil v vožnji na čas.