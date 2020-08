Ob pisateljskem društvu spet deluje letni vrt

Ljubljana, 19. avgusta - Ob Društvu slovenskih pisateljev (DSP) je ponovno zaživel kavarniški vrt, ki ga bo v prihodnjih dneh in tednih spet popestril literarno-glasbeni program. Poimenovali so ga po pesnici in prevajalki Lili Novy, ki je s svojo svetovljansko držo pomembno zaznamovala slovenski literarni prostor.