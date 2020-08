Dolenjski policisti prestregli več tihotapcev migrantov

Novo mesto, 19. avgusta - Policisti so v torek na območju novomeške policijske uprave ustavili več voznikov, pri katerih so odkrili migrante, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Voznikom so odvzeli prostost in jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki s skupno 79 tujci, ki so jih prevažali, še niso zaključeni.