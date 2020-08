Stroka opozarja pred prinašanjem rastlin iz tujine v Slovenijo

Ljubljana, 19. avgusta - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob mednarodnem letu zdravja rastlin opozarjata na pomen ravnanja posameznika. V tej luči Slovence pozivata, naj ne prinašajo rastlin ali semen iz drugih dežel v Slovenijo, saj lahko s tem prinesejo tudi bolezni in škodljivce.