Mednarodni literarni festival v Berlinu bo odprl Mario Vargas Llosa

Berlin, 23. avgusta - V Berlinu bo med 9. in 19. septembrom potekal 20. mednarodni literarni festival. Zaradi pandemije covida-19 bodo prireditve pripravili v skladu z lokalnimi varnostnimi smernicami - priporočeno razdaljo, zmanjšanim številom vstopnic in pravili o higieni. Otvoritveni govor so zaupali perujskemu pisatelju in Nobelovemu nagrajencu Mariu Vargasu Llosi.