Ljubljana, 19. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani zaradi del nastal zastoj, ocenjen na kilometer in pol. Zastoj je tudi na glavni cesti Lesce-Bled. Do polurna čakalna doba je za voznike osebnih vozil ob vstopu v državo na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane.