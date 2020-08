Zelena luč finančni podpori za komunalni projekt Kopra in Ankarana

Ljubljana, 19. avgusta - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je prižgala zeleno luč za finančno podporo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občin Koper in Ankaran. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 15,8 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 7,3 milijona evrov.