Dr. Who kmalu tudi v potopitveni odrski različici

London, 20. avgusta - Znamenita britanska televizijska serija Dr. Who bo v produkciji londonskega Immersive Everywhere v začetku prihodnjega leta zaživela v odrski različici, ki bo predramila čute. Predstavo, naslovljeno Doctor Who: Time Fracture, bo režiral Tom Maller, sicer pa za njo stoji ekipa izjemno uspešne predstave Veliki Gatsby, poroča britanski The Guardian.