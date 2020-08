Policisti prestregli tihotapce, ki so prevažali skupno 45 tujcev

Kočevje/Cerknica, 19. avgusta - V torek so policisti v dveh ločenih postopkih prestregli skupno tri tihotapce ljudi, ki so prevažali skupno 45 tujcev. V Podskrajniku sta Slovenca v tovornjaku prevažala 42 migrantov iz Afganistana, Pakistana, Indije in Nepala, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V Livoldu pa so v avtomobilu 24-letnega Ukrajinca odkrili tri tujce.