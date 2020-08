Skupina Perutnina Ptuj lani z rekordno prodajo

Ptuj, 19. avgusta - Skupina Perutnina Ptuj je lani ustvarila 285 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot v predhodnem letu in predstavlja rekorden znesek. Dobiček pred davki, amortizacijo in obrestmi (EBITDA) je poskočil za 43 odstotkov na 41,7 milijona evrov. Pozitivno je tudi poslovanje v letošnjem prvem polletju, so sporočili iz podjetja.