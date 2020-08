Okužbo z novim koronairusom v torek potrdili v 22 občinah

Ljubljana, 19. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v torek potrdili v 22 občinah, največ, po tri, v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Tržiču in Lukovici. Prvo okužbo so zabeležili v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občini Sodražica. Največ aktivno okuženih je v Ljubljani, kjer je trenutno 70 aktivno okuženih, in v Celju, kjer imajo 20 aktivno okuženih.