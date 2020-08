Najstarejši orjaški panda praznoval 38. rojstni dan

Chongqing, 19. avgusta - Najstarejši orjaški panda na svetu, ki živi v živalskem vrtu v kitajskem mestu Chongqing, je v nedeljo praznoval 38. rojstni dan. Oskrbniki so mu pripravili veliko zabavo z ogromno rojstnodnevno torto, narejeno iz bambusovih vršičkov, korenja in lubenic, na kateri se je zbralo kakih sto povabljenih. Manjkalo ni tudi daril, posladkov in petja.