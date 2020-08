Berlin, 19. avgusta - V Nemčiji so v enem dnevu potrdili 1510 novih okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil inštitut Roberta Kocha (RKI). To je največ od 1. maja, ko so potrdili 1639 novih okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.