Festival Lent tokrat le z manjšimi prizorišči

Maribor, 19. avgusta - Mariborski Festival Lent, ki je ponavadi predstavljal uvod v poletje, letos zaradi spremenjenih okoliščin zaključuje poletne počitnice. Postregel bo le z manjšimi prizorišči, na katerih bodo dali prednost domačim ustvarjalcem, še vedno pa bo zmes glasbe, plesa, gledališča in drugih vsebin. Dogajanje se bo začelo v petek in trajalo do 29. avgusta.