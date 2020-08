Severni Makedoniji se obeta prvi premier albanske narodnosti

Skopje, 19. avgusta - Potem ko so v Severni Makedoniji 15. julija potekale parlamentarne volitve, je bil v torek v Skopju dosežen dogovor o oblikovanju nove vlade. To bodo znova sestavljali socialdemokrati (SDSM) Zorana Zaeva in stranka albanske manjšine DUI. Vlado bo vodil Zaev, zadnjih 100 dni mandata pa naj bi položaj premierja prvič doslej prevzel Albanec.