Vegas kot prvi v konferenčni polfinale

Toronto/Edmonton, 19. avgusta - Zlati vitezi iz Vegasa so postali prva ekipa, ki je napredovala v drugi krog končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Hokejisti iz igralniške prestolnice so na peti tekmi sinoči v Edmontonu premagali Chicago Blackhawks s 4:3 in prvi krog dobili s 4:1 v zmagah za napredovanje v konferenčni polfinale zahodnega dela lige NHL.