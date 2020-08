Ljubljana, 19. avgusta - Pojavljale se bodo plohe in posamezne nevihte, popoldne in zvečer pa se bo zjasnilo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.