Newyorške borze končale neenotno, S&P 500 z rekordom

New York, 18. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno, indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 pa je po februarju ponovno dosegel rekordno vrednost. Dobri rezultati so posledica visokih zaslužkov velikih ameriških trgovin Walmart in Home Depot, poroča francoska tiskovna agencija AFP.