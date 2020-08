Na Škotskem našli dragocene predmete iz bronaste dobe

Edinburgh, 22. avgusta - Iskalec zakladov je na Škotskem v bližini mesteca Peebles s pomočjo detektorja kovin našel predmete iz bronaste dobe. Med njimi izstopata meč in oprema za vprego konja. Strokovnjaki so 3000 let starim najdbam že pripisali nacionalni pomen, poročajo agencije.